Кои са щатите в Черния пояс и как влияят на днешната политика в САЩ

С амо няколко места в Съединените щати притежават историческо, културно и политическо значение, сравнимо с региона, известен като "Black Belt" (Черният пояс). Терминът "Black Belt" в САЩ, особено в южните щати, има корени в историческия расизъм, поради връзката му както с високата концентрация на поробени африканци и афро-американци в този район, така и с плодородната тъмна почва, използвана за отглеждане на стокови култури, често култивирани чрез робски труд.

Какво представлява "Black Belt"?

Черният пояс в американския юг има особено значение в социалната история, свързана с робството и чернокожите работници в геоложкия регион, известен със своите плодородни почви. Икономиката на региона исторически се е основавала на памукови и тютюневи плантации. Ценната земя е била контролирана предимно от богати бели собственици, а работната ръка се е състояла главно от бедни чернокожи роби, които в много окръзи са съставлявали мнозинството от населението. С течение на времето терминът "Black Belt" започва да обхваща по-широк регион от първоначално определения от геоложките характеристики.

След Втората световна война, механизацията на селското стопанство довежда до масова миграция на чернокожи работници към градовете на Средния Запад и Запад. Днес политически анализатори и историци продължават да използват термина "Black Belt", за да обозначат около 200 окръга в южните щати, от Вирджиния до Тексас, които имат дълга история на афро-американско мнозинство и памучно производство.

Къде се намира "Black Belt"?

До 1894 г. терминът "Black Belt" вече е бил широко известен в САЩ. Първоначално той се отнасял до район в щата Алабама, известен с богатата си черна почва, част от геоложката формация Vertisols.

Според публикация на The Nation от 1894 г., "в Алабама има 12 окръга, в които чернокожите са два пъти повече от белите. Тези окръзи, разположени в южната централна част на Алабама между Джорджия и Мисисипи, съставляват основната част от Черния пояс."

Днес регионът "Black Belt" обхваща части от Алабама, Мисисипи, Джорджия и също се простира в Луизиана, Арканзас и Тенеси.

Защо се нарича "Black Belt"?

Политически активисти и историци продължават да използват термина "Black Belt" в анализите на политическите тенденции в предимно чернокожите селски райони на юг. Например, през 1962 г. Мартин Лутър Кинг младши пише за своето турне "People to People" през Черния пояс на Вирджиния, като отбелязва, че регионът е ключов за разбирането на южняшката политика. През 1964 г. Кинг избира Селма, разположена в Черния пояс на Алабама, за епицентър на кампанията за ново законодателство за избирателните права. Историкът Чарлз С. Ейкън коментира, че "нямаше друга алтернатива за фокусиране на кампанията, освен откритите пространства на Черния пояс."

През 2012 г. политологът Сет МакКий анализира изборите от 1964 г. и отбелязва, че високото ниво на подкрепа за консервативния кандидат Бари Голдуотър в окръзите на Черния пояс, където чернокожите все още са били лишени от избирателни права, подчертава продължаващата бяла съпротива срещу расовия прогрес.

Since today is the start of Black History Month, here's a map of the black population of the United States by County. You can definitely spot the outline of the southern "black belt" here that stretches from Louisiana and Arkansas to Virginia. pic.twitter.com/0IXv9NpRbG