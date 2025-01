Китай посрещна Годината на змията (ВИДЕО)

К итай посрещна Годината на змията, предадоха световните осведомителни агенции.

Новогодишният фестивал, известен още като Пролетен фестивал, се основава на традиционния лунен календар и затова се провежда в различни дни около края на януари или началото на февруари.

Празнува се и в други азиатски страни като Виетнам, Сингапур, Южна Корея, Малайзия, Тайван и Индонезия - както и от китайските емигранти, живеещи по целия свят.

По време на празника, който продължава няколко дни, повечето магазини и офиси са затворени и започва най-важният туристически сезон през годината, тъй като много китайци, които сега живеят в градовете, пътуват обратно към родните си места.

Около новогодишния празник се наблюдава най-голямата туристическа вълна в света. Тази година китайското министерство на транспорта очаква около 510 милиона пътувания с влак и 90 милиона полета.

На много места празненствата включват фойерверки, а в някои големи градове има и шоу с дронове.

Докато семействата се събират за традиционната обща трапеза, по телевизията се излъчва грандиозната новогодишна галавечер, която се смята за най-гледаното телевизионно предаване в света.

