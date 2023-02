Камионетка помете пешеходци в САЩ, има много ранени

О сем души бяха ранени в Ню Йорк, след като мъж, шофиращ камионетка, се вряза на няколко пъти в пешеходци на различни места в мегаполиса, предадоха световните агенции, като се позоваха на данни на полицията. Засега силите на реда изключват терористични мотиви за атаката.

Инцидентите са станали в Бруклин.

Шофьорът на камионетката отказал да спре, след като блъснал няколко души. Последвало преследване с полицията, при което той ударил още няколко пешеходци. Накрая бил задържан.

1 dead, 8 hurt after U-Haul truck hits pedestrians in Brooklyn; Driver in custody https://t.co/6i2lc4kx1V