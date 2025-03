Как един бивш куратор спасява най-редките цитруси в Испания

Б ившият директор на Tate Modern, Висенте Тодоли, основава Todolí Citrus Fundació, за да съхрани редките сортове цитрусови плодове и да състави каталог със знания за земеделието, който да вдъхнови бъдещите поколения, пише ВВС.

В една свежа ноемврийска сутрин, в разлистените крайбрежни земи на Валенсия, Испания, Висенте Тодоли разкрива тайнствения свят на цитрусовите плодове – и той няма нищо общо с онова, което сме свикнали да виждаме по рафтовете на супермаркетите.

Най-странните и впечатляващи екземпляри са подредени на маса в огряната от слънце овощна градина на Тодоли. Сред тях има плод с форма на октопод, с дебели пипала, покрит с брадавици цитрон с размерите на новородено бебе и крушовиден плод, изпъстрен в зелено и жълто като абстрактна картина.

Тези плодове не са просто необичайни – някои от тях са и потенциално опасни.

