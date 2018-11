Групировката "Ислямска държава" пое отговорността за нападението с нож в австралийския град Мелбърн, при което загина един човек и бяха ранени двама, предаде Франс прес, цитирайки съобщение на пропагандната агенция на джихадистите "Амак".

"Извършителят на операцията в Мелбърн беше боец на "Ислямска държава" и той я проведе в отговор на призивите да се нападат граждани на страните членки на коалицията", съобщи "Амак". Австралийската полиция вече определи случая като терористично нападение, припомня АФП.

Агенцията не посочи доказателства, че нападателят е свързан с "Ислямска държава", отбелязва Ройтерс. През август лидерът на терористичната организация Абу Бакр ал Багдади призова да се използват бомби, ножове и коли за извършване на нападения в страните, участващи във водената от САЩ коалиция, която унищожи самопровъзгласения халифат, създаден през 2014 г. на части от територията на Ирак и Сирия.

Нападателят в Мелбърн беше прострелян от полицията, след като подпали пикап с газови бутилки в центъра на града и намушка трима души, един от които почина. По-късно терористът почина в болницата.

Инцидентът стана в час пик в бизнес квартала на австралийския мегаполис. Полицията е задържала нападателя в близост до горящ автомобил. Води се разследване. Причините за атаката все още са неизвестни.

Местните медии разпространиха кадри, на които се вижда как едър човек замахва заплашително към полицаите, преди да бъде прострелян.

Правоохранителните органи предупредиха гражданите да избягват преминаването през района, въпреки че заподозряният вече е задържан.

