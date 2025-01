Иракчанин, изгорил публично Корана, беше убит в Швеция

И ракчанин, извършил няколко публични изгаряния на Корана в Швеция, е мъртъв, съобщи съдия в Стокхолм. Според местни медии той е бил застрелян в съседен град, съобщиха агенциите.

Нови сблъсъци в Швеция след поредно изгаряне на Корана, задържаха трима

38-годишният Салуан Момика организира няколко публични изгаряния и поругавания на свещената за исляма книга в скандинавската страна през 2023 г. Кадрите от тези прояви обиколиха света и предизвикаха остро недоволство и критики в няколко мюсюлмански страни, довели до бунтове и размирици на няколко места.

Salwan Momika was executed during a live broadcast.



A man Sweden spent months persecuting, harassing, and preparing to deport is now dead.



Sweden, you did this. You tormented him, arrested him, silenced him, and left him exposed to the very radicals he was warning about.



You… pic.twitter.com/LSpj2Jmc5S