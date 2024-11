Индия срещу Китай в битка за короната в шаха

С ветовното първенство по шахмат FIDE 2024 официално започва днес, на 25 ноември,в хотел Equarius в комплекса Resorts World Sentosa, Сингапур. Действащият световен шампион Динг Лирен от Китай ще се изправи срещу индийския вундеркинд Д. Гукеш.

В едно от най-очакваните събития в света на шаха, 18-годишният индийски гросмайстор Д. Гукеш, най-младият претендент в историята, ще се изправи срещу 32-годишния Динг Лирен – първия световен шампион от Китай. Гукеш се стреми да стане най-младият шампион в историята на спорта, докато Динг защитава титлата си. Единственият индиец, който досега е печелил световната шахматна корона, е легендарният Вишванатан Ананд.

Този сблъсък отбелязва за първи път в историята на турнира двама азиатски състезатели, борещи се за престижната титла.

The playing hall of the FIDE World Championship Match 2024, presented by Google! 🔥



Did you notice their chairs?#DingGukesh pic.twitter.com/dOrEMfupHN — International Chess Federation (@FIDE_chess) November 25, 2024

Google отбеляза деня със специална анимация. Щракването върху надписа на нова страница отвежда потребителите към търсене, посветено на шахмата, с посланието: „Честване на Шаха“.

Шампионатът включва до 14 класически партии, като всяка от тях може да продължи до четири часа. Първият играч, събрал 7,5 точки, ще бъде обявен за победител. Победа носи 1 точка, равенството – 0,5 точки, а загубата – 0 точки.

As #GukeshDing Chess World Championship starts today. Google celebrates chess with a doodle.



Did you notice the Merlion?

As the event is happening in Singapore and Google is a sponsor too! https://t.co/WGZ7BLlRbQ pic.twitter.com/sWLLXNzBt9 — Sreeraman Thiagarajan (@sreeraman) November 25, 2024

Ако резултатът е равен след всичките 14 партии, шампионът ще бъде определен чрез тайбрек. Регулациите за времето за класическите партии е 120 минути за първите 40 хода, 60 минути за следващите 20 хода, 15 минути за остатъка от партията, с добавка от 30 секунди на ход, започвайки от ход 61.

Равенства не могат да бъдат договаряни преди 41-вия ход, което гарантира интензивна и състезателна игра.

Състезанието ще се проведе в следния график:

Gukesh vs Liren: World Chess Championship takes centre stage in Singapore



The opening ceremony of the World Chess Championship was held in Singapore on November 23 as #DingLiren and #GukeshDommaraju prepare to face off for the title. Watch@DGukesh @DingLiren… pic.twitter.com/b1Qw5GIdKq — Forbes India (@ForbesIndia) November 25, 2024

Кръг 1: 25 ноември

Кръг 2: 26 ноември

Кръг 3: 27 ноември

Кръг 4: 29 ноември

Кръг 5: 30 ноември

Кръг 6: 1 декември

След почивен ден, мачовете ще продължат до 12 декември, а тайбрековете (ако са необходими) ще се състоят на 13 декември. Церемонията по закриването ще бъде на 14 декември.

Общият награден фонд на турнира е впечатляващите 2,5 милиона долара. Победителят ще спечели 1,3 милиона долара, ако се стигне до тайбрек, а подгласникът ще получи 1,2 милиона. Всяка победа в класическите партии носи допълнителни 200 000 долара.

Световното първенство FIDE 2024 обещава да бъде едно от най-запомнящите се събития в историята на шахмата, обединявайки традиция, талант и напрежение на най-високо ниво.

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase