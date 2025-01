Яхтата на легендарен продуцент изгоря пред стриптийз клуб

О громна яхта, за която се твърди, че е наета от легендарния хип-хоп продуцент Метро Бумин, избухна в пламъци, докато стоеше на пристанището пред един от най-популярните стриптийз клубове в Маями рано сутринта в неделя.

Пожарът избухнал на 95-метровия плавателен съд пред Booby Trap On The River само около 30 минути след като той акостирал в клуба за забавления за възрастни около 3 ч. сутринта, съобщава Local10.

Според директора по сигурността на Booby Trap on the River, Майкъл Мархефка, служителите в клуба веднага са се впуснали в действие, за да помогнат за евакуацията на около 10 души на борда на лодката, включително Метро Бумин и петима членове на екипажа.

„Яхтата спря и те бяха на лодката може би 30 минути на кея и забелязахме нещо, което звучеше като задействане на противопожарни аларми“, каза Мархефка пред местната медия. „Когато погледнахме към лодката, видяхме някакъв дим вътре в нея. Взехме решение незабавно да евакуираме всички. След като хората бяха безопасно изведени от лодката, пламъците продължиха да се разрастват, като обхванаха плавателния съд и предизвикаха масирана реакция от страна на пожарната служба на Маями-Дейд около 4 ч. сутринта."

Пожарът, който според официалните лица е бил труден за потушаване поради размера на яхтата и зареждането ѝ с гориво, е станал толкова голям, че е привлякъл голяма тълпа от зрители, които са наблюдавали пламъците.

Неназован свидетел на мястото на инцидента заяви пред NBC 6, че пожарът е бил „неочакван“ и че никога не е виждал „подобно нещо“.

В крайна сметка яхтата потънала. От пожарната служба на Маями-Дейд заявиха, че след потушаването на пожара са се опитали да ограничат изтичането на гориво със „специализирано оборудване за борба с нефтени разливи, което включва абсорбираща маслото стрела“, според Miami Herald.

Metro Boomin's rented yacht went up in flames overnight shortly after he arrived at Booby Trap. Sources tell me Metro was in the club when a speaker onboard sparked the fire. No one was injured & the boat sank after firefighters put out the flames



🎥 @ThatDancer pic.twitter.com/WhIXeZU3v7