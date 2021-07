Експлозия в обект за химически материали в Германия

П етима души са в неизвестност, а няколко са ранени след днешната експлозия в промишлена зона за утилизация на отпадъчни химически материали в западния германски град Леверкузен.

Взривът изпрати в небето стълбове дим и накара полицията да поиска от жителите на околния район да не напускат домовете си, предаде Ройтерс.

JUST IN - Severe explosion at "Bayer" chemical plant in Leverkusen, Germany. A huge column of smoke rises. Population warned to immediately close windows and doors.pic.twitter.com/sFrR0v0uDG