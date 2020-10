Харта от 1666 г. може да влезе в преговорите за Брекзит

Ф ландрия, един от трите региона в Белгия, изпрати на главния преговарящ на ЕС за Брекзит Мишел Барние Харта от 1666 г. на тогавашния крал на Англия Чарлз II.

Фламандското правителство смята, че може да се позове на хартата, за да осигури правото си на риболов във водите на Великобритания, ако не бъде постигната сделка с ЕС за Брекзит.

Риболовът е един от останалите спорни въпроси в преговорите между ЕС и Великобритания за бъдещите отношения. Ако няма сделка преди края на преходния период, Великобритания теоретично може да спре достъпа до своите териториални води за кораби от страните от ЕС.

Ако това се случи, Фландрия смята да се позове на Хартата, с която Чарлз II през 1666 г. предоставя на 50 рибари от град Брюж „вечен достъп“ до британски води.

