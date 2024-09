Голям пожар бушува в околностите на бразилската столица (ВИДЕО)

П ожарникари в Бразилия се опитват да овладеят голям пожар в природен резерват в бразилската столица, предаде Франс прес.

Това е най-големият пожар в района на град Бразилия. Заради него столицата беше обвита от токсичен дим, а видимостта беше много малка.

This is not a movie. This is Brasília, capital of Brazil, today. Not just the capital, but the whole country is on fire. pic.twitter.com/q5w9ofywR4