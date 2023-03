ФБР: Вероятна причина за пандемията от COVID-19 е лабораторен инцидент в Ухан

Д иректорът на ФБР Кристофър Рей заяви, че пандемията от COVID-19 "твърде вероятно" е причинена от лабораторен инцидент в китайския град Ухан. Той говори два дни след като подобна хипотеза предложи американското министерство на енергетиката, предаде Франс прес.

"От известно време вече ФБР смята, че произходът на пандемията твърде вероятно е свързан с лабораторен инцидент в Ухан", каза Рей в интервю за телевизия "Фокс нюз".

Нови разузнавателни данни разклатиха доверието в подобен анализ на енергийното министерство, що се отнася до хипотезата за изтичане от лабораторията, казаха анонимни източници, цитирани от "Уолстрийт джърнъл", "Ню Йорк таймс" и Си Ен Ен.

Вестниците впрочем изтъкват, че министерството, разполагащо с биологични лаборатории, е поставило на своя анализ маркера "слабо ниво на доверие".

