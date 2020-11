Ето коя е думата на 2020 година

„Локдаун” (бел. ред. заключване) беше обявена за дума на 2020 година от английския речник „Колинс”, след като употребата ѝ рязко скочи от началото на пандемията от коронавирус, съобщава Би Би Си (BBC).

Лексикографи са регистрирали над 250 000 употреби на „локдаун” през 2020 г. спрямо само 4000 през миналата година.

„Локдаун” е фигурирал в списъка от 10 други думи, някои от които свързани с пандемията, свидетелстващи за развитието на английския език. Сред тях са още „самоизолация”, „коронавирус”, „социално дистанциране”.

Думата „Локдаун” е била избрана, тъй като тя резюмира преживяното от милиарди хора по света, които са се подложили на ограничения заради новия коронавирус.

BREAKING NEWS The Collins Word of the Year is… lockdown. Find out more about #CollinsWOTY 2020 and see the full shortlist here: https://t.co/4ZAEE47p9H#wordoftheyear #CollinsDictionary #lockdown pic.twitter.com/3OLL7RfSwS