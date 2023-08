Елементи от "Прогрес-22" паднаха в Тихия океан

Н еизгорели конструктивни елементи на товарния космически кораб "Прогрес МС-22" бяха потопени в Тихия океан, предаде ТАСС.

Космическият кораб се разкачи от Международната космическа станция (МКС) в 02:50 ч. и премина на автономен полет.

"Прогрес МС-22" се скачи с МКС от 11 февруари тази година. Тогава той достави на станцията над 2,5 тона товари. През това време "Прогрес МС-22" изведе МКС далече от космическите отпадъци три пъти (6 март, 14 март и 6 август) и коригира орбитата седем пъти, последния на 27 юли.

The Progress MS-22 cargo spacecraft of #Roscosmos undocked from the International Space Station’s Zvezda service module at 7:50 p.m. EDT Sunday, August 20. #ISS pic.twitter.com/STRCSCcBrg