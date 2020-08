Експлозия срути жилищна сграда в Ереван

Т еч на газ предизвика взрив в жилищна сграда в Ереван, съобщават от Министерството на извънредните ситуации на Армения, цитирано от БГНЕС.

По предварителна информация двама души са ранени, един е в неизвестност, а спасителите продължават издирвателни действия.

This morning explosion had taken place in a #Yerevan building due to a natural gas leak, and the building had partially collapsed https://t.co/6dQc8kP0kD pic.twitter.com/hKKIHUt4IQ

В резултат на взрива са разрушени 12 апартамента, а 19 от обитателите на блока са успели да се измъкнат от руините.

Състоянието на единия от ранените е тежко и той се намира в болница.

Кметът на арменската столица обяви, че всички пострадали ще бъдат настанени във временни жилища.

On August 26, at 7:18 am, the National Crisis Management Center received an alarm that an explosion had occurred due to a gas leak at 3 Rainis Street in Yerevan,and the building had partially collapsed. 12 apartments partially collapsed due to the explosion pic.twitter.com/WQ5qWZ5R7C