Eкологична катастрофа: Масова смърт на над 1100 костенурки в Индия

П овече от 1100 мъртви маслинови морски костенурки (Lepidochelys olivacea) бяха изхвърлени на плажовете на щата Тамил Наду в Южна Индия през януари – тревожна тенденция, която експертите определят като безпрецедентна.

„Никога не съм чувал за толкова голям брой костенурки, изхвърлени по плажовете на Тамил Наду поне през последните три десетилетия“, споделя професор Купусами Сивакумар, еколог от университета в Пондичери.

Повечето от намерените мъртви костенурки са били изхвърлени край столицата на щата – Ченай. Всяка година тези морски обитатели се събират край индийските брегове за размножителния си сезон. Женските излизат на сушата, за да снесат яйцата си, докато мъжките остават във водата. По принцип около 100-150 костенурки гнездят на плажовете на Ченай годишно, което прави засядането на над 1000 екземпляра изключително необичайно, допълва Сивакумар.

Шокиращи гледки по крайбрежието

Жителят на Ченай Раджив Рай разказва, че е преброил около 80 мъртви костенурки само на 2-километрова плажна ивица близо до дома си. След като сигнализирал на местните власти, служители на горския отдел започнали да погребват телата, но поради големия брой на загиналите животни процесът изостава.

Първоначална аутопсия на една от костенурките е разкрила белодробни лезии, а много от останките имат изпъкнали очи – знаци, които насочват към задушаване и удавяне като вероятни причини за смъртта, обяснява екологът Юван Авес. Въпреки това официалният доклад от аутопсията все още не е публикуван.

Какво причинява смъртта им?

Humans are obliterating the natural world More than 1,100 dead sea turtles washed up along southern India’s coastline, possibly caught in nets https://t.co/YO8u8NlP1I

Точните причини за тази екологична катастрофа остават неясни, но според експерти една от възможностите е, че както мъжките, така и женските костенурки са се събрали в района за размножителния период и са станали жертва на нерегламентиран риболов. Ако в тези води са използвани риболовни мрежи, костенурките, които трябва периодично да изплуват за въздух, биха могли да се оплетат и удавят.

„Трудно е да се определи дали животните са попаднали в риболовни мрежи в непосредствена близост до Ченай или са били отнесени от теченията от по-далечни води“, обяснява Сивакумар.

Авес допълва, че търговските риболовни кораби в района често не спазват местните регулации, което вероятно е довело до трагедията. Закони в Тамил Наду например забраняват траулери в рамките на пет морски мили (9 км) от брега, но прилагането на тези правила е слабо. „Мрежите за траулери трябва да бъдат оборудвани с устройства за изключване на костенурки, но е известно, че почти никой не използва такива“, добавя Авес.

Мерки от страна на властите

Over 400 endangered Olive Ridley turtles have washed ashore near Chennai in two weeks — double the usual annual toll.



Threatened by fishing nets, pollution, and habitat loss, their survival is vital for marine ecosystems.https://t.co/IejdPdM3Bp pic.twitter.com/papKdwGBZ9