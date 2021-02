Дъжд от отломки на повреден самолет падна над Денвър

Д ъжд от отломки от самолет на компанията Юнайтед еърлайнс паднаха над предградие на Денвър, предадоха Асошиейтед прес и Франс прес.

Десният двигател на самолета е претърпял сериозна повреда във въздуха, принуждавайки го да се върна обратно. Отломки от двигателя са паднали над града, като едва не са ударили жилище.

'Something blew up': plane rains debris on Denver suburbs after engine firehttps://t.co/dPKXcbEysr