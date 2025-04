Драг кралица от RuPaul's Drag Race почина на 44 години

З вездата от RuPaul's Drag Race, Джигли Калиенте, почина на 44 години, съобщи семейството ѝ. Калиенте, с истинско име Бианка Кастро-Арабехо, си е отишла „заобиколена от любящото си семейство и близки приятели“ в 4:42 ч. сутринта в неделя, 27 aприл, става ясно от публикация на близките ѝ в Instagram. В четвъртък семейството разкри, че част от крака ѝ е ампутирана поради „тежка инфекция“.

Bianca Castro, known professionally as Jiggly Caliente, has passed away at the age of 44. pic.twitter.com/wApifu41Rs