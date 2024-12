Димна бомба беше задействана в парламента на Черна гора (ВИДЕО)

З аседанието на Комисия по конституционни въпроси на парламента на Черна гора беше прекъснато за кратко във вторник, след като в залата беше активирана димна бомба, предаде агенция МИНА.

Това се случи непосредствено след като заместник-председателят на комисията и депутат от опозиционната Демократическата партия на социалистите (ДПС) Нермин Абдич каза, че той и колегите му няма да позволят продължаването на заседанието, поясни черногорският сайт „Виести“.

Не е известно кой е задействал димната бомба,

а от видеото се вижда, че димът започва да излиза от частта на залата, където заседават депутатите от ДПС. В един момент депутатът от тази партия Абаз Диздаревич вдига горящата димна бомба и я слага на масата.

Комисията провеждаше оживен дебат между управляващи и опозицията дали комисията има право да констатира, че трима съдии от Конституционния съд на Черна гора са изпълнили условията за пенсиониране и да отправи публична покана за избор на нови.

Опозицията яростно се противопостави на това с твърдението, че по този начин парламентарната комисия изземва правомощията на Конституционния съд, най-висшата съдебна инстанция в страната, а председателят ДПС Даниел Живкович обяви, че в черногорския парламент се извършва конституционен преврат.

