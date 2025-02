Буря в Швеция – верижни катастрофи и над 100 ранени

С илната снежна буря в Източна Швеция предизвика две верижни пътни произшествия, при които се сблъскаха десетки превозни средства, а над 100 души се нуждаят от болнично лечение.

Местните медии разпространиха кадри от 15 февруари, на които се вижда как

десетки автомобили и камиони се блъскат едни в други.

🇸🇪 Heavy snow in Uppsala County, Sweden leads to two massive pileups on E4 and E18 highways, hospitalizing 106 people, with two in ICU. pic.twitter.com/U7Jq0fS7Vr