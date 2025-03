Брайън Джеймс, основателят на The Damned, почина на 70-годишна възраст

Б райън Джеймс, основателят на The Damned, почина на 70-годишна възраст, заобиколен от близките си.

Китаристът, който беше част от оригиналния състав на групата, написа първия британски пънк сингъл New Rose и изигра ключова роля в създаването на дебютния албум на бандата – Damned Damned Damned (1977).

Говорител на звукозаписната компания Easy Action потвърди новината, заявявайки: „Мога да потвърдя, че Брайън почина мирно вчера, заобиколен от семейството си.“

Басистът на The Damned, Реймънд „Капитан Сенсибъл“ Бърнс, отдаде почит на Джеймс в публикация в Instagram: „Рифмайстерът Брайън си отиде – този последен акт, който предстои на всички ни. За повечето това е тъжно и болезнено, но въпреки че е ужасно да загубим нашия приятел, предпочитам да празнувам живота му… а какъв живот имаше само Брайън Джеймс!“

Той добави: „Когато се връщам назад, не мога да не отбележа какъв невероятен джентълмен беше Брайън… Въпреки че понякога трябваше да понася доста ужасно поведение от моя страна, той никога не изгуби самообладание. А когато се виждахме през годините, винаги завършвахме с питие и добър смях.“

В изявление, публикувано на официалната страница на Джеймс във Facebook, той е описан като „истински пионер в музиката, китарист, автор на песни и истински джентълмен“, както и като „неуморен творец и музикален вихър“ през цялата си кариера.

В него се допълва: „Съпругата му Мина, синът му Чарли и снаха му Алиша бяха до него, когато Брайън почина мирно в четвъртък, 6 март 2025 г.“

The Damned бяха подгряваща група на Sex Pistols по време на тяхното турне Anarchy във Великобритания и по-късно свириха с T. Rex на последното турне на Марк Болан преди смъртта му.

Джеймс напуска групата след издаването на втория ѝ албум, Music For Pleasure, и става част от краткотрайния проект Tanz Der Youth, преди да сформира The Lords Of The New Church заедно с американския певец Стив Баторс и барабаниста Ник Търнър.

Групата издава хитове като Open Your Eyes, Dance With Me и Method To My Madness.

По-късно Джеймс работи с The Dripping Lips, основава собствената си група Brian James Gang и записва солови албуми.

През 2020 г. той, заедно с вокалиста на The Damned Дейв Ваниан, барабаниста Кристофър „Rat Scabies“ Милър и Бърнс, обявиха, че групата ще се реформира повече от четири десетилетия след създаването си през 1976 г. Джеймс свири с тях през 2022 г.

Бърнс сподели: „Когато BJ, Rat, DV и аз отново се събрахме за концертите на оригиналния състав на The Damned, беше магическо – не само защото отново бяхме приятели, но и защото успяхме да пресъздадем нашия гаражен пънк звук от 1976 г. още с първия акорд на репетициите.

Всички бяхме готови да го направим отново... но за съжаление, това никога няма да се случи.“

Той добави, че концертът на групата в Сао Пауло, Бразилия, в петък ще бъде посветен на Джеймс – „без когото The Damned никога нямаше да съществуват“.