Благодаря на Бил Гейтс, лъже ни за снега

О пустошителните и необичайни за щата снежни бури в Тексас, продължили дни наред, доведоха нова вълна от конспиративни теории в социалните мрежи. Редица потребители, повечето, от които поддръжници на Републиканската партия и Доналд Тръмп, обявиха, че снегът е „фалшив” и е създаден от правителството на издигнатия от Демократическата партия президент на САЩ Джо Байдън.

Доказателство за тази конспирация потребителите намират в „горенето” на снежни топки със запалка. Те обявяват, че токите не се топят, тъй като от тях не капе вода, което означавало, че изгарят, усещала се и миризма на газ, като всичко това доказвало, че снегът, затрупал Тексас е изкуствено създаден, съобщава „Ройтерс”.

Факти и изводи от трагедията в Тексас

Във вече изтрит видеоклип в Тикток, който е гледан над 854 500 пъти, жена заявява, докато се опитва да подпали снежна топка с декоративна свещ: „Благодаря на Бил Гейтс, че се опита да ни подведе, че това е истински сняг. Ще видите, че не се топи и ще изгори. Снегът не гори”.

Не става ясно каква точно е ролята на милиардера филантроп Бил Гейтс в цялата конспирация, но поне името му е замесено.

Тексас скован в студена вълна, а сенаторът - в Канкун

Всъщност за явлението с „горящия” сняг има съвсем естествено обяснение. Температурата на върха на пламъка е толкова висока, че ледените кристали на снежната топка директно се изпаряват и за това от нея не тече вода. За да започне топката видимо да се топи, топлината трябва да бъде равномерно разпределена. Миризмата на газ идва от запалката. А в случая на жената със свещта, следите от сажди по снежната топка са от ароматния дим.

Texans are reporting that the SNOW WON’T MELT. pic.twitter.com/AclPqZOyNo