"Бившият ми съпруг е убиецът": Писмо разкрива смъртта на кралица на красотата

28 години след жестокото убийство на малката кралица на красотата ДжонБенет Рамзи, писмо хвърля светлина върху бруталния случай с момичето, което е сексуално насилено и брутално пребито.

Бащата на ДжонБенет Рамзи Джон е получил писмо от жена, която твърди, че бившият ѝ съпруг е убиецът на дъщеря му.

По случая отново се разшумя, след документалния филм на Netflix, който разкрива жестокото престъпление.

JonBenet Ramsey's father received bombshell letter naming his daughter's killer after Netflix documentary via https://t.co/YGsiSEELza https://t.co/bsD8UvXsJk

Говорейки пред Daily Mail, Джон Рамзи каза, че веднага е проследил сигнала, но все още не е получил отговор от мистериозния подател.

„Въз основа на цялата тази публичност, наскоро получих писмо от една дама, в което се казва":

„Бившият ми съпруг е убиецът и пазя това в себе си толкова дълго, колкото мога – моля, моля, обадете ми се“, каза Рамзи във вторник, девет дни преди 28-ата годишнина от убийството.

„Свързахме се с нея, но тя не отговори на телефона, така че не знам. Споделихме този момент с частен детектив.“

Шестгодишната ДжонБенет, чиито снимки от конкурса за красота ще станат почти мигновено разпознаваеми в международен план, е намерена брутално бита и сексуално нападната на 26 декември 1996 г. в мазето в дома на семейството си в Тони Боулдър, Колорадо.

Покойната съпруга на Рамзи, Патси, се обадила на 911 тази сутрин, за да съобщи, че е намерила бележка за откуп и дъщеря ѝ е изчезнала; полицията реагира бързо, но тялото на детето не беше открито до часове по-късно по време на издирване, ръководено от самия Джон.

Подозрението бързо се фокусира върху семейството, което скоро установи обтегнати отношения с полицейското управление в Боулдър.

Документален филм на Netflix, издаден миналия месец, "Студени досиета: Кой уби ДжонБенет Рамзи" (Cold Case: Who Killed JonBenet Ramsey), разглежда как дезинформацията за случая беше широко разпространена от правоприлагащите органи и медиите.

Exclusive | Home where JonBenét Ramsey was found dead taken off market https://t.co/MMfOgmvTXM