Бездомник блъсна мъж на релсите на метрото пред задаващ се влак, осъдиха го

Б ездомник, който бутна непознат на релсите на метрото пред идващия влак, получи доживотен затвор с минимален срок от осем години.

24-годишният Брва Шорш беше осъден за опит за убийство в четвъртък в Кралския съд на Лондон, след като беше признат за виновен, съобщиха от прокуратурата.

На 3 февруари Шорш избута пощальона Тадеуш Поточек от перона на гара Оксфорд Съркъс и по пътя на идващия влак Виктория.

Поточек, който е бил на 60 години по време на нападението, се е прибирал от работа.

Той минал покрай Шорш, който седял на една пейка.

Без никаква провокация Шорш скача и избутва пощальона от платформата, надолу към релсите, според прокуратурата.

Пощальонът успява да се задържи на краката си и случаен минувач му помага да се качи обратно на перона точно когато влакът спира на гарата.

Инцидентът се разминава на косъм от смъртоносна трагедия.

Машинистът на приближаващия влак каза, че "ако мъжът бе останал на релсата няколко секунди по-късно, щеше да бъде убит", съобщи вътрешният лондонски съд.

Добрият самарянин, който помогнал на падналия пощальон е награден с £1000.

"Мръсен поглед"

Шорш е кюрдски мигрант, който е в Англия от 2020 г.

Той избягал от местопрестъплението преди пристигането на полицията, но бил задържан по-късно същия ден.

