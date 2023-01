Автомобил се вряза в ресторант в Ню Йорк, има ранени

Д вадесет и двама души бяха ранени в Ню Йорк, когато два автомобила се сблъскаха, след което единият от тях се вряза в ресторант, предаде Асошиейтед прес, като се позова на полицията, предаде БТА.

Катастрофата е станала в 21 часа вчера (4 ч. българско време днес) в Горен Манхатън.

DEVELOPING: 22 people were injured after a car crashed into a #Manhattan restaurant - https://t.co/vtHq9OSzRi pic.twitter.com/1YKPYV6L9X