Автобус падна в река в Испания, има жертви

Н ай-малко двама души са загинали през нощта, след като автобус е паднал в река, докато е преминавал по мост в северозападния испански регион Галисия, съобщиха от службата за спешна помощ.

Инцидентът е станал в петък вечерта близо до Виго и границата с Португалия. Регионалният вестник "La Voz de Galicia" съобщи, че автобусът е превозвал хора, които са посещавали свои близки, лишени от свобода в Монтеросо в централната част на Галисия.

At least two people died overnight after a bus plunged into a river while crossing a bridge in #Spain's northwestern Galicia region, the emergency services said https://t.co/mRiDqNyhVP