Атака в Йордания: Туристи са сред нападнатите с нож

Н яколко чуждестранни туристи са ранени при атака с нож в йорданския град Джераш, предаде Ройтерс. Сред нападнатите са местен водач и охранител, а един мъж е арестуван.

Министърът на здравеопазването на Йордания заяви, че един швейцарски и трима мексикански туристи са ранени, както и четирима местни жители.

Първоначално се смяташе, че туристите са три испанки, но Испания заяви, че нейни граждани не са сред жертвите на атаката.

Видео от инцидента, разпространено в йордански медии, изглежда, че показва жертви, които говорят испански език с латиноамерикански акцент.

NEW THIS MORNING: There are reports of an attack in #Jordan. We're tracking this in the @KATUNews #LiveDesk. Attacker reportedly stabbed 3 foreign tourists and their guide near the #Jerash archaeological site (FILE PHOTOS). Suspect was arrested. #LiveOnK2 pic.twitter.com/MRnQv0uN74