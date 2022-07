Арестуваха дизайнерката Нанси Гонсалес

Д изайнерка Нанси Гонсалес, чиито аксесоари са използвани от известни личности и от героите в сериала "Сексът и градът", е арестувана в родния си град Кали, Колумбия, по обвинения в контрабанда на чанти от крокодилска кожа, предаде Асошиейтед прес.

Предстои екстрадиране в САЩ, където са ѝ предявени обвиненията. Ако бъде призната за виновна, Гонсалес е заплашена от присъда до 25 години затвор и глоба от 500 хиляди щатски долара.

A leading fashion designer whose accessories were used by celebrities and characters in "Sex and the City" TV series, was arrested in Cali, Colombia, and faces extradition to US on charges of smuggling crocodile handbags, Colombian prosecutors saidhttps://t.co/hY7iSrnd20 — Economic Times (@EconomicTimes) July 9, 2022

Въпреки че продажбата на определени видове крокодилска кожа е законна, за нея се изисква разрешително, чието получаване може да се окаже скъпо и сложно, отбелязва Асошиейтед прес.

Американски и колумбийски разследващи твърдят, че дизайнерката е внесла контрабандно стотици дамски чанти, като е плащала на пътници да ги пренасят в личния си багаж с полети до САЩ. Нанси Гонсалес ги инструктирала да казват, че артикулите са подаръци за роднини, ако митничари задават въпроси.

Investigators say Nancy Gonzalez smuggled hundreds of handbags by paying passengers to carry them in their personal luggage on flights to the United States and instructed them to say the items were gifts for their relativeshttps://t.co/MDJOrNarCI — IE Lifestyle 😷 (@lifestyle_ie) July 10, 2022

Чантите могат да се продават на цени до 10 хиляди щатски долара в магазини в САЩ и Европа.

През 2019 г. двама американски следователи разказаха пред Асошиейтед прес, че 12 души, носещи по четири чанти, са се качили на един полет до САЩ, като двупосочните им билети са били платени от Гонсалес. Разследващите са поискали самоличността им да не се разкрива, за да не бъде застрашена проверката.

Nancy Gonzalez: Who Is She? A famous fashion designer is charged with smuggling crocodile handbags https://t.co/0mmc2QXrGb — Celeb99news (@celeb99news) July 10, 2022

Нанси Гонсалес започва да прави колани, а после и чанти в края на 90-те години след пътуване до Ню Йорк. Там тя е насърчена да създаде своя колекция от директор на магазин за дизайнерски стоки. Твърди се, че Салма Хайек, Бритни Спиърс и Виктория Бекъм са сред клиентите на колумбийската дизайнерка, въпреки че не е ясно дали някоя от техните чанти не е сред тези, които са внесени в САЩ незаконно. Артикул, изработен от Нанси Гонсалес, е включен в изложба в Музея на изкуството "Метрополитън" в Ню Йорк през 2008 г.

През 2009 г. в интервю за "Маями хералд" дизайнерката споделя, че чувства "огромна отговорност и ангажираност" да подобрява творенията си всеки път, когато види снимка или видеоклип на известна личност с нейна чанта.



От Асошиейтед прес са изпратили запитване за коментар до уебсайта на Нанси Гонсалес, но отговор не е получен.