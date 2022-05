Арестуваха охранители на Елизабет II за наркотици

П о подозрение в трафик на наркотици и пране на пари бяха арестувани няколко войници от Ирландската и Колдстримската гвардии, два от британските полкове, ангажирани със защитата и охраната кралица Елизабет II, съобщава БГНЕС.

Заподозрените, включително шестима ирландски гвардейци и един кадет, са задържани при внезапни акции в Северен Уелс и Северна Ирландия. Арестите са извършени малко преди парада в чест на платинения юбилей на кралица Елизабет II. Британското министерство на отбраната заяви, че никой от задържаните няма да участва в планираните дейности.

Източник от казармата Монс в Алдършот, където е базиран Първи батальон на ирландската гвардия коментора, че служителите на реда са избили вратата и нахлули в стаята. „Нямаше предупреждение. Казаха ни, че операцията се готви няколко месеца. И това се случи не само в казармата. Те претърсваха домовете на войниците извън базата. Всичко дойде като огромна изненада".

💂‍♀️Six soldiers and one veteran have been arrested on suspicion of drug and money-laundering offences.



The six troops are from the 1st Battalion Irish Guards, which are set to lead the Trooping the Colour for the Queen's Platinum Jubilee on Thursday.