Актьорът Джеф Бриджис обяви, че е болен от рак

А мериканският актьор Джеф Бриджис обяви, че има рак. Той публикува кратко съобщение в своя Туитър акаунт:

"Диагностициран съм с лимфом", казва 70-годишният Бриджис.

"Въпреки факта, че това е сериозно заболяване, имам късмета да имам екип от невероятни лекари, прогнозата им е положителна".

As the Dude would say.. New S**T has come to light.



I have been diagnosed with Lymphoma. Although it is a serious disease, I feel fortunate that I have a great team of doctors and the prognosis is good.



I’m starting treatment and will keep you posted on my recovery.