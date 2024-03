45 души загинаха, след като автобус падна от мост в Южна Африка

А втобус с поклонници, пътуващи от Ботсвана за великденско църковно събиране в Южна Африка, вчера падна от мост в планински проход и избухна в пламъци, след като се удари в скалите под него, при което загинаха най-малко 45 души, съобщиха властите, цитирани от Асошиейтед прес. Единственият оцелял е осемгодишно дете, което е получило медицинска помощ за сериозни наранявания.

Правителството на провинция Лимпопо съобщи, че автобусът се е преобърнал от моста Маматлакала в северната част на Южна Африка и е паднал от височина 50 метра в клисурата, преди да избухне в пламъци.

Тече операция по издирване на евентуални оцелели, съобщи правителството на провинцията, но поясни, че много тела са изгорели до неузнаваемост и са блокирани в превозното средство, докато други са изхвърчали от автобуса.

Поне 45 души загинаха при падането на автобус от мост Република Южна Африка

Катастрофата е станала близо до град Мокопане, който е на около 200 км северно от южноафриканската столица Претория.

Часове след катастрофата под бетонния мост продължаваше да се издига дим от изгорелия до основи автобус. Според властите изглежда шофьорът е изгубил контрол и автобусът се е ударил в мантинелата на моста. Шофьорът е загинал.

Южноафриканският президент Сирил Рамапоса каза, че всички жертви вероятно са от Ботсвана и са били на път за град Мория в Лимпопо за популярно великденско поклонение през уикенда, което привлича стотици хиляди поклонници от Южна Африка и съседните страни, които са последователи на християнската църква „Сион“.

