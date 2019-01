Желанието на Русия и Китай да постигнат технологично и военно предимство пред Съединените щати и техните съюзници ще представляват най-значимата заплаха за САЩ през тази година. Такова заключение се съдържа в годишния аналитичен доклад „Оценка на международната заплаха“, представен във вторник в Сената от директора на Националната разузнавателна служба Даниел Коутс.

„Китай и Русия са по-обединени от всякога от средата на 50-те години на миналия век насам, и връзката им вероятно ще се засили през следващата година, тъй като някои от техните интереси и идеи за заплахи се сближават, особено по отношение на това, което те виждат като американски индивидуализъм и западната подкрепа за демократичните ценности и правата на човека”, пише в доклада.

Според американските аналитици президентските избори през 2020 г. ще бъдат привлекателна цел за намеса за много американски опоненти. Усилията на Русия в социалните мрежи, каза Даниел Коутс по време на изслушването, „ще продължат да се фокусират върху изострянето на социалните и расовите напрежения, подкопаването доверието във властите и критики към политиците, които те възприемат като анти-руски“.

Най-голямото притеснение на американското разузнаване предизвикват действията на Русия и Китай в киберпространството.

Въпреки че способността на Кремъл да провежда кампании за влияние и кибер шпионаж не е нараснала от 2016 г. насам, руските власти предприемат стъпки за засилването ѝ.

Ръководителят на американското разузнаване заяви, че Русия вече разполага с техническа възможност да изключи американската система за електрозахранване за няколко часа и проучва инфраструктурата, която е от решаващо значение за САЩ, за да може да донесе осезаем удар.

Китай обаче е потенциално по-опасен от Русия, поради по-големия си икономически потенциал. Пекин е особено активен в икономически и технологичен шпионаж, за да постигне своите цели в областта на отбраната и икономиката, които са недостижими с други средства. Пекин също има способността да провежда „локализирани“ атаки срещу американската инфраструктура.

Сред останалите заплахи за националната сигурност на САЩ са разпространението и използването на оръжия за масово унищожение и тероризмът.

