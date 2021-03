Възможно ли е да се предскаже бъдещето

О ще от дълбока древност хората се опитват да предскажат бъдещето. Каква ще бъде реколтата? Дали тези облаци предвещават дъжд? Какъв ще бъде изходът от предстоящата битка? През вековете подобни въпроси са били задавани многократно. За да дадат отговори, някои се вглеждат в чаените листа, останали на дъното на чашата им, други насочват вниманието си към полета на птиците, а трети хвърлят кости и анализират начина, по който те падат на земята. В наши дни, използваните методи са други. С помощта на математиката и огромно количество данни, учените често успяват да предсказват с точност събития, които все още не са се случили.

Натали Дийн е статистик от университета в Гейнсвил, Флорида. Нейната работа е фокусирана върху изследването на заразни болести. През 2016 г. тя участва в прогнозирането на разпространението на вируса Зика в южните части на САЩ. За целта учените създали компютърен модел, в който били взети предвид голям брой фактори – каква е числеността на населението, колко хора учат или работят, дали и колко често пътуват, какъв е относителният брой на комарите, които са преносители на вируса и т.н. Когато имало дори и минимална промяна в един от тези фактори, учените правели нова прогноза. „Анализирайки различни ситуации, ние имахме възможността да изготвим много точни прогнози. В нашата работа е изключително важно да разполагаме с голямо количество данни, които отразяват реалните условия – това значително увеличава точността на нашите анализи“, отбелязва Дийн.

Том Ди Либерто е климатолог, който като дете обожавал снега. Тази негова страст в голяма степен се е запазила и до днес. Той изготвя сложни климатични модели, с които доказва как глобалното затопляне влияе на нашата планета. „До голяма степен всичко зависи от това какво се случва в атмосферата. Благодарение на някои основни физични уравнения, ние успяваме да предскажем какви промени ще настъпят по отношение на показатели като влажността или температурата“, отбелязва Ди Либерто. Той дава пример с формулата F = ma, където F е силата, m е масата и a е ускорението. С нейна помощ, учените могат да прогнозират каква ще бъде скоростта на вятъра утре или след една седмица.

