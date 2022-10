Замразяването на плодове и зеленчуци ги прави вредни за здравето

М ного хора замразяват сезонни плодове, ядки и зеленчуци за зимата. Не всички замразени храни обаче могат да се съхраняват при минусови температури, предупреждава Марийт Мухина, доктор по медицина и диетолог, в интервю за радио Sputnik.

Във фризера съставът на някои хранителни продукти се променя, казва тя. По-специално, зелените зеленчуци престават да бъдат източник на витамини и антиоксиданти.

"Не се препоръчва замразяването на билки, подправки и зеленчуци - в този случай се разрушава хлорофилът, губят се витамините и антиоксидантната активност на продуктите. Остават само влакната", казва Мухина.

