Уникален лед на 1,5 милиона години ще бъде разтопен, за да се разкрие мистерията

Л едено ядро, което може да е на повече от 1,5 милиона години, пристигна във Великобритания, където учени ще го разтопят, за да разкрият жизненоважна информация за климата на Земята, пише BBC.

Стъкленият цилиндър съдържа най-стария лед, откриван досега на планетата, и е извлечен от дълбочина в антарктическия леден покрив. В него се съхранява нова информация, натрупвана хилядолетия наред, която според учените може да „революционизира“ разбирането ни за климатичните промени.

Журналисти на BBC News получиха достъп до фризерното помещение на Британската антарктическа служба в Кеймбридж, поддържащо температура от -23°C, за да видят ценните кутии с лед.

