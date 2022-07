Бепу: Градът с осемте "адски" места

А ко търсите някоя интересна дестинация, то значи този японски град, който изглежда сякаш е построен точно над самия ад, ще ви грабне вниманието!

Там посетителите могат да видят гореща пара, която се издига от почвата и водата в целия град. Но не се притеснявайте, много хора идват в Бепу, за да си починат!

За разлика от много японски градове, Бепу има доста младо население, отчасти благодарение на Азиатско-тихоокеанския университет, който привлича студенти от цял свят. Туризмът в Бепу също е силен по няколко причини.

Паркът за маймуни Такасакияма, който е доста популярен и е дом на повечето диви японски макаци, е една от тях.

Но това, което най-много привлича туристите в Бепу, е нещо, което може да изглежда страшно: Адът на Бепу.

Всъщност Адът на Бепу нямат никаква връзка с демони или дяволи. Реално е точно обратното.

Така се случва, че Бепу е градът с най-голям брой горещи извори в Япония и вторият по брой горещи извори в света, като отстъпва само на националния парк Йелоустоун в САЩ.

Горещата пара, която се издига от земята и водите на Бепу, го кара да изглежда така, сякаш под него се намира адът.

Beppu Hot Spring,Oita.

Most Biggest Hot Spring in the World!



https://t.co/VF4OCDgGVO pic.twitter.com/Ir8mAeuKWJ