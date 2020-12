Сноудън стана татко

Б ившият служител от Агенцията за национална сигурност на САЩ Едуард Сноудън и съпругата му Линдзи Милс съобщиха в Туитър, че им се е родило дете, предава БТА.

"Честита Коледа, бебчо", пише в поста от акаунта на Милс, придружен с обща снимка на семейството.

По-рано адвокатът на Сноудън Анатолий Кучерена съобщи за ТАСС, че детето на Сноудън ще придобие гражданство според мястото на раждане.

Самият Сноудън му възложил да подготви документи с искане на двойно гражданство - на САЩ и на Русия, но руският закон не предвижда такава възможност. По думите на Кучерена съпругата на Сноудън също смятала да иска руско гражданство.

През октомври 2014 г. Линдзи Милс, акробатка и блогърка от САЩ, пристигна в Москва при Сноудън. Двамата сключиха брак официално през 2017 г.

През 2013 г. Сноудън разгласи данни за редица методи, използвани от спецслужбите на САЩ, включително за нелегално прослушване на чуждестранни лидери. Спасявайки се от преследване, той разпрати искания за убежище до редица държави и през 2014 г. получи разрешително за временно пребиваване в Русия.

В САЩ го заплашва съд по обвинения в шпионаж и общо до 20 години затвор. Представители на американската администрация неведнъж са заявявали, че смятат Сноудън за предател и нямат намерение да му простят, защото е нанесъл сериозна вреда на националната сигурност.

