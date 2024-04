Щеше да бъде 16-ият най-богат човек в САЩ, а живее без ток в гората

И мето "Къртис Прим" едва ли говори много на масовата аудитория днес. Преди 20 години обаче, това бе човекът, който заедно с колегата си Дженсън Хуанг създадоха компанията за компютърни чипове Nvidia.

Когато през 1999 г. Nvidia излиза на борсата, Прим става милионер за минути. И ако бе запазил акциите си, преди да я напусне години по-късно, днес спокойно можеше да е 16-ият най-богат човек в Америка. Както сам обича да казва, "това просто не е моето".

По времето, когато е първият й главен технологичен директор, влага 3/4 от състоянието си в благотворителната "Семейна фондация Прим", занимаваща се с най-различни екологични каузи. По-късно дарява по-голямата част от активите си на Политехническия институт "Ренселер" (за изграждане на първи квантов компютър на IBM), а до 2006-та продава и останалото, за да остане с 30 милиона в сметката.

Вероятно звучи доста добре, но простото сравнение показва, че пазарната оценка на Nvidia до миналата година бе 1,19 трилиона долара. Днес Прим живее в къща в отдалечен район, близо до гориста местност в Калифорния, като дори не е свързан с електрическата мрежа. Комуникира чрез еднократни имейл адреси, а единствено е запазил за себе си частен самолет Gulfstream, с който се придвижва до института "Ренселер".

