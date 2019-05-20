О казва се, че много руски звезди не са склонни да се показват без грим. Но за тези певици и актриси това не е така.
Тези знаменитости не се притесняват да бъдат снимани без грим.
Руската звезда Кети Топурия удивява с красивите си очи.
Вокалистката на А Студио, която има милиони фенове, пусна свои снимки в социалните мрежи.
Колежката й Наталия Подолская също се снима без грим.
Певица поазала лицо без макияжа.— Маник Альшерова (@ManikAlsherova) 9 май 2019 г.
Наталья Подольская продолжает делиться с подписчиками новыми снимками с отдыха. На этот раз звезда позировала в голубом бикини и без макияжа на лице, пишет https://t.co/4FQmdMbkmv.
"Доброе утро! Оп ... - https://t.co/9rg9XdQezX pic.twitter.com/4NrLiPuGOS
Наталья Подольская растрогала утренней фотографией без макияжа ...— Наталья Подольская (@podolskayamusic) 11 юли 2016 г.
Источник: https://t.co/KNYQvgjAgY pic.twitter.com/l1lWDEScg9
Гласовитата им колежка Виктория Дайнеко също често пуска свои снимки без макияж.
Виктория Дайнеко без макияжа— Соня Громова (@Sonya_Zvezdy) 3 февруари 2018 г.
Больше фото тут: https://t.co/BaNTpwliyj#ЗвездыБезМакияжа #Дайнеко pic.twitter.com/yB4VHeqY3J
Прошла почти неделя с того момента, как я впервые надела линзы Dailies Total 1 от Alcon @alcon.contactlenses . Я устроила им настоящий тест-драйв – не снимала их в течение всего рабочего дня. И вот, что могу вам сказать – это реально очень удобно: не пользоваться очками и носить линзы, которые не чувствуешь с утра и до позднего вечера! Влюбиться за 5 дней – легко! #приподдержкеАлкон P.S. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом
Анна Хилкевич е руска актриса, позната с в телевизионния сериал "Университет", но тя е изгрявала и на корици. Красавицата, която има все повече роли, определено е много чаровна.
Мое лицо, когда няня берет мою младшую дочку, пока я фотографируюсь😈👌🏻Пожалуй, я разрушу миф о том, что я идеальная мама))) с нами тут няня, и мало того, девочки ночью спят с ней в комнате🤷🏼♀️, ох, уж этот отдых с детьми....)) иначе сами знаете, оксюморон)) а я такое не слушаю😝💪🏽😂
Анна Хилькевич без макияжаhttps://t.co/FKsWDqZLEx#звезды pic.twitter.com/hYqshkoWGR— Соня Громова (@Sonya_Zvezdy) 18 юни 2016 г.
Мария Кожевникова, която е на 34 години, има милони последователи. Те се радват на актрисата и без грим.
Анна Григориевна Семено̀вич е руска актриса и певица, бивша състезателка по фигурно пързаляне. Тя е изключително красива и последователите й го оценяват.
Анна #Семенович удивила поклонников странным снимком без макияжа: http://t.co/Dy5CHnP0KH pic.twitter.com/t34z20uT8f— Комсомольская правда (@kpru) 28 октомври 2014 г.
Юлия Станиславовна Савичева е руска певица и актриса. Представя Русия на конкурса Евровизия 2004 г. Тя е изключително чаровна.
Это были незабываемые три дня в Турции! Мы уже в Москве, а я все вспоминаю, как прошли два концерта, на которых я впервые исполнила для вас свои новые песни! Я невероятно счастлива, что они вам понравились🥰! Я видела, как вы пели вместе со мной #Любовьнайдет 😊! Спасибо за эти позитивные эмоции! Люблю вас💥! #савичева #юлиясавичева #новыепесни
Анита Цой също е сред звездите, които пускат снимки без да са професионално гримирани. Актрисата, родена в Москва, показва, че жената е красива всякак.
С корабля на бал! Из тура на премию "ZD-Awards" 2018! Большое спасибо любимой газете МК, неизменному рулевому "ZD" Артуру Гаспаряну @artur_gasparyan_mk и всем читателям за многолетнюю дружбу и высокую оценку! Получить премию за инновации в российском шоу-бизнесе для меня почётно и приятно! #АнитаЦой #премия #ZDawards #2018 #МК #ЗвуковаяДорожка
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