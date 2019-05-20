О казва се, че много руски звезди не са склонни да се показват без грим. Но за тези певици и актриси това не е така.

Тези знаменитости не се притесняват да бъдат снимани без грим.

Руската звезда Кети Топурия удивява с красивите си очи.

Вокалистката на А Студио, която има милиони фенове, пусна свои снимки в социалните мрежи.

Колежката й Наталия Подолская също се снима без грим.

Певица поазала лицо без макияжа.

Наталья Подольская продолжает делиться с подписчиками новыми снимками с отдыха. На этот раз звезда позировала в голубом бикини и без макияжа на лице, пишет https://t.co/4FQmdMbkmv.

"Доброе утро! Оп ... - https://t.co/9rg9XdQezX pic.twitter.com/4NrLiPuGOS — Маник Альшерова (@ManikAlsherova) 9 май 2019 г.

Гласовитата им колежка Виктория Дайнеко също често пуска свои снимки без макияж.

Анна Хилкевич е руска актриса, позната с в телевизионния сериал "Университет", но тя е изгрявала и на корици. Красавицата, която има все повече роли, определено е много чаровна.

Мария Кожевникова, която е на 34 години, има милони последователи. Те се радват на актрисата и без грим.

Анна Григориевна Семено̀вич е руска актриса и певица, бивша състезателка по фигурно пързаляне. Тя е изключително красива и последователите й го оценяват.

Юлия Станиславовна Савичева е руска певица и актриса. Представя Русия на конкурса Евровизия 2004 г. Тя е изключително чаровна.

Анита Цой също е сред звездите, които пускат снимки без да са професионално гримирани. Актрисата, родена в Москва, показва, че жената е красива всякак.

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