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О казва се, че много руски звезди не са склонни да се показват без грим. Но за тези певици и актриси това не е така.

Тези знаменитости не се притесняват да бъдат снимани без грим. 

Руската звезда Кети Топурия удивява с красивите си очи.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сегодня четверг )))

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Вокалистката на А Студио, която има милиони фенове, пусна свои снимки в социалните мрежи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🦄

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Колежката й Наталия Подолская също се снима без грим.

 

Гласовитата им колежка Виктория Дайнеко също често пуска свои снимки без макияж. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прошла почти неделя с того момента, как я впервые надела линзы Dailies Total 1 от Alcon @alcon.contactlenses . Я устроила им настоящий тест-драйв – не снимала их в течение всего рабочего дня. И вот, что могу вам сказать – это реально очень удобно: не пользоваться очками и носить линзы, которые не чувствуешь с утра и до позднего вечера! Влюбиться за 5 дней – легко! #приподдержкеАлкон P.S. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом

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Анна Хилкевич е руска актриса, позната с в телевизионния сериал "Университет", но тя е изгрявала и на корици. Красавицата, която има все повече роли, определено е много чаровна.

Мария Кожевникова, която е на 34 години, има милони последователи. Те се радват на актрисата и без грим. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На ладно... соглашусь с Вами:) взгляд другой 😉 #мои25

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Анна Григориевна Семено̀вич е руска актриса и певица, бивша състезателка по фигурно пързаляне. Тя е изключително красива и последователите й го оценяват. 

Юлия Станиславовна Савичева е руска певица и актриса. Представя Русия на конкурса Евровизия 2004 г. Тя е изключително чаровна. 

 

Анита Цой също е сред звездите, които пускат снимки без да са професионално гримирани. Актрисата, родена в Москва, показва, че жената е красива всякак. 

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