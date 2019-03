С ъс сигурност сте чували за поне една от многобройните безспорни ползи от куркумата за здравето. Освен със своя аромат, жълтата подправка се слави и с мощни антиоксидантни и противовъзпалителни свойства. А това превръща куркумата в основен враг на стареенето, болките и схващанията.

Всъщност куркумата представлява прах от изсушен корен на растението Куркума Лонга. То произхожда от Югоизточна Азия и благодарение на устойчивостта си може да бъде отглеждано на почти всяка точка на света.

Източник: Getty Images/Guliver

Това, което прави подправката толкова добър приятел на здравето, е нейната активна съставка - полифенолното съединение куркумин. То е добре познато в областта на фармакологията със своето комплексно действие в борбата с възпаленията и свободните радикали.

Именно на куркумина се дължат противовъзпалитените свойства на куркумата. А това превръща подправката в отлично натурално решение при проблеми със ставите - приемът ѝ може да стопира развитието на възпалението и значително да облекчи болката.

Източник: iStock/Getty Images

Изследване, публикувано в изданието The Journal of Alternative and Complementary Medicine през 2009 г., сравнява действието на куркумин и ибупрофен при 107 човека, които страдат от артроза на коленните стави. Резултатите са категорични - активната съставка на куркумата се справя с болката и възпалението не по-зле от ибупрофена. А това превръща жълтата подправка в природен аналгетик, който може да има голяма ползва в борбата със ставните заболявания.

Друго изследване, публикувано в The Journal Phytotherapy Research, е още по-категорично - куркумата е по-ефективна от конвенционалните противовъзпалителни лекарства. Участниците, приемали куркумин в продължение на осем седмици, са регистрирали 44% намаляване на болката - с 2% повече от това при пациентите, приемали за същия период от време фармацевтични продукти.

Източник: Getty Images/Guliver

Освен това куркуминът е повлиял по-добре на общото възпаление и не е показал нежелани странични реакции. За да се прояви комплексното действие на куркумата върху възпалението и болката в ставите, е необходимо екстрактът от растението да се приема в определени дневни дози.

За целта специалистите съветват да потърсите специална добавка, която гарантира достатъчна концентрация на куркумин, като например RXB Turmeric . При дългосрочен прием на такъв тип хранителна добавка, болката, дискомфортът и сковаността при ревматоиден артрит и остеоартрит се повлияват изключително добре.

Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на Vesti.bg. Можете да го изтеглите от Google Play и AppStore .

За още любопитни новини от Vesti.bg последвайте страницата ни в Instagram.