Подземният град Хелзинки

Д али под заплаха или с цел атракция, Финландия изгражда подземна градска мрежа с площ близо 10 млн. кв.м.

Този подземен град се намира под столицата Хелзинки.

От 80-те години насам Хелзинки изкопава подземен град, който разполага с абсолютно всичко необходимо за живот.

Подземните пространства имат възможност да приютят повече от 750 хил. души. Повече от населението в столицата на Финландия.

Подземните тунели имат достатъчно удобства и хранителен запас, така че да осигурят спокоен живот на хората за поне 14 дни.

Civil preparedness underpins #Finland's resilience - see what #NATO discovered underground in #Helsinki https://t.co/RufN25SVJK