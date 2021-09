Почина Клайв Синклер - британският пионер в компютрите

Б ританският изобретател Клайв Синклер - пионер в компютърната техника, джобните калкулатори и домашните компютри на достъпни цени, почина вчера на 81-годишна възраст, съобщи семейството му на медиите, предадоха световните агенции.

Синклер е починал в дома си в Лондон след 10-годишна битка с раково заболяване.

Миналата седмица Синклер продължаваше да работи върху изобретения, "защото именно това обичаше да прави", каза дъщеря му Белинда Синклер за Би Би Си.

R.I.P. Clive Sinclair

Creator of the ZX 81, the first personal computer that has blown my mind while being a kid. #CliveSinclair pic.twitter.com/b3h8f8BC4Q