Откъде идват розите за Свети Валентин?

П овече от шоколадовите бонбони в кутия с форма на сърце, повече от резервациите за вечеря и яркочервените плюшени мечета, розите са истинският символ на Свети Валентин.

Най-популярното цвете на празника - който за някои е единственият ден в годината, в който се решават да си купят букет цветя - розите са запазили статута си на любими сред американците. По данни на Дружеството на американските цветари през 2022 г. цели 83% от цветята, закупени за Свети Валентин, са били рози, а около две трети са били именно от червения сорт.

Макар да е имало време, когато САЩ сами са отглеждали по-голямата част от тези рози, основно в Калифорния, днес в страната има по-малко от 20 производители на рози на търговско ниво, благодарение на федералните инвестиции в страни от Южна Америка, според главния изпълнителен директор и посланик на Certified American Grown Камрон Кинг.

Но независимо от това къде се отглеждат, търсенето на рози е голямо. Според Кристин Болдт, изпълнителен вицепрезидент на Асоциацията на вносителите на цветя в Америка, близо един милиард стръка рози се внасят в САЩ точно навреме за Свети Валентин, а в момента, в който четете този текст, вероятно вече са внесени.

И веднага след като тези цветя бъдат отрязани, започва надпреварата с времето. Ето как вашият сладък, опияняващ букет от рози изминава невероятния път от Южна Америка до вас и любимите ви хора у дома.

Стъпка 1: Състезанието започва в Южна Америка

По данни на AFIA в наши дни повечето рози, доставяни за САЩ, идват от Колумбия (водещ износител на всички рязани цветя за САЩ, а не само на рози) и Еквадор.

За фермерите в региона планирането на големия ден започва месеци преди самия празник, когато решават каква част от реколтата си от рози да „притиснат“ - или отрежат - за да цъфне навреме за 14 февруари, казва Болд. Цветята са живи същества, казва тя, и твърде ранното прищипване означава, че цветовете може да не издържат до големия ден.

