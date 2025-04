От Лейди Гага до Green Day: Какво се случи в първия уикенд на Coachella 2025

Т ози уикенд Coachella – емблематичният музикален фестивал, който се провежда в пустинята на Калифорния – се завърна с гръм и трясък.

Coachella 2025 powerrankings: Best and worst performances so far https://t.co/LfqCPdmZkO — Newsweek Entertainment (@NewsweekCulture) April 14, 2025

От възторжено приетите хедлайнери до някои злополучни провали – ето кои изпълнения изпъкнаха и кои разочароваха на тазгодишното издание на фестивала, който ще продължи и следващия уикенд.

Лейди Гага

Лейди Гага беше хедлайнер на първата вечер на Coachella 2025 в петък. Нейният сет беше пищно готическо шоу с висока енергия и зрелищна визия, което бързо беше обявено за едно от най-добрите изпълнения на фестивала.

The Guardian му даде петзвездна оценка, а Rolling Stone написа, че Гага е показала „защо тя е поп икона веднъж на поколение по време на сценичната си изява на Coachella“.

Charli XCX

Британската поп сензация представи своя номиниран за „Грами“ албум Brat с взривоопасен сет в пустинята, в който изненадващо се включиха Troye Sivan, Lorde и Billie Eilish – тройка, която влуди феновете както на място, така и онлайн. Billboard описа шоуто като „победната обиколка на Brat“.

Megan Thee Stallion

Въпреки че рапърката имаше известни проблеми с микрофона, тя представи жанрово разчупващо, динамично шоу, в което се включиха Queen Latifah, Victoria Monét и Ciara.

Сетът ѝ се превърна в един от най-коментираните през уикенда, като Rolling Stone отбеляза: „Megan Thee Stallion блести по време на изпълнението си със звездни гост-изпълнители на Coachella, въпреки техническите трудности“.

Missy Elliott

Хип-хоп иконата Missy Elliott излезе на сцената с изпълнение, подобно на турнето ѝ Out of This World от миналата година, включващо сетлист, пълен с хитове. „Това е единственият път, когато ще видите нещо подобно в живота си“, заяви тя в началото на шоуто. „И така, да започваме?“ Феновете полудяха по изпълнението ѝ, а един потребител на X (бившият Twitter) написа, че Елиът е „в стихията си“.

Kraftwerk

Електронните пионери се качиха на сцената на Coachella с шоу, което изданието Consequence определи като „ослепително“. В момента групата е на турне по повод 50-годишнината от излизането на легендарния им албум Autobahn, а представянето им на фестивала впечатли публиката с влиянието си върху електронната музика.

Травис Скот

Изпълнявайки от сърцето на тълпата, Травис Скот превърна сета си в късно нощно парти. Rolling Stone похвали способността му да превърне „Coachella в късно нощен рейв“, докато Billboard заяви, че „изграждането на света му е несравнимо“.

Rema

Дългоочакваният дебют на Rema на Coachella беше помрачен от редица проблеми. DJ-ят закъсня с 30 минути за 45-минутен сет, който някои фенове описаха като „катастрофа“ – оценка, с която се съгласи и Variety, пишейки, че Coachella е „открила първото си истинско фиаско в лицето на Rema“.

Green Day

Хедлайнерското изпълнение на Green Day предложи куп поп-пънк хитове за радост на феновете, но като цяло предизвика смесени реакции. Пиротехнически инцидент по време на шоуто породи опасения за сигурността.

d4vd

Певецът и текстописец d4vd (истинско име Дейвид Антъни Бърк) се опита да направи задно салто по време на изпълнението си, но падна по лице – момент, заснет на видео, който бързо стана популярен. Той обаче се съвзе и по-късно се пошегува за инцидента в социалните мрежи с думите: „Ритуалът на унижението е завършен... ще се видим следващата седмица, Coachella, обичам те“.

