Микроводорасли: Протеинът на бъдещето  

В подножието на най-голямата геотермална електроцентрала в Исландия се намира високотехнологична ферма, която изглежда като сцена от научнофантастичен филм. Под розово-лилаво сияние и сред бръмчене на осветени панели и бълбукащи цилиндри, тук се култивира бъдещето на устойчивото земеделие – микроводорасли.

Именно в този склад компанията Vaxa Technologies е създала иновативна система, която интегрира енергия и ресурси от електроцентралата за отглеждане на микроводорасли. „Това е нов начин на мислене за производството на храни“, обяснява генералният мениджър Кристин Хафлидасон.

Inside Iceland's futuristic farm growing algae for food

