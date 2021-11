Луната се обагри в червено тази нощ, вижте я

Н ай-дългото частично лунно затъмнение за този век се състоя в нощта на четвъртък срещу петък и беше видимо от всички щати в САЩ.

Земната сянка покри 97% от пълната луна, блокирайки по-голямата част от слънчевата светлина и оцветявайки Луната в тъмно, ръждиво червено.

Драматичното червено се дължи на явление,

известно като „разсейване на Рейли“, при което по-късите сини светлинни вълни от Слънцето се разсейват от частици в земната атмосфера.

Червените светлинни вълни, които са по-дълги, преминават лесно през тези частици. Колкото повече прах или облаци има в земната атмосфера по време на затъмнението, толкова по-червена ще изглежда Луната, обясняват от НАСА.

