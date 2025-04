Легендарен рок музикант разкри, че оглушава и ослепява

П евецът на легендарната рок група The Who, Роджър Долтри, разкри, че с напредване на възрастта започва да губи слуха и зрението си, след като на 1 март навърши 81 години.

„Радостта от остаряването е, че започваш да оглушаваш. Сега имам и радостта да ослепявам“, заяви Долтри пред публиката в Royal Albert Hall в Лондон по време на концерт на 27 март, в интервю за Sky News. „За щастие, все още имам гласа си“, пошегува се той. „Иначе ще трябва да изпълнявам целия „Томи“ в тишина.“

