Край на съмненията за отношенията между Дженифър Лопес и Бен Афлек (СНИМКИ)

П евицата Дженифър Лопес и актьорът и режисьор Бен Афлек бяха заснети да се целуват страстно след седмици предположения, че са подновили връзката си, предаде Ройтерс.

Снимките, публикувани от в. "Ню Йорк пост", са направени от папараци по време на вечеря с роднини на Дженифър Лопес в ресторант за суши в Малибу в неделя.

EXCLUSIVE: Ben Affleck and Jennifer Lopez make out at steamy PDA-packed dinner https://t.co/vyUmEci4Pi pic.twitter.com/ITcGcgv9x2

Представители на певицата и актьора отказаха коментар.

Двамата бяха заснети няколко пъти заедно в Лос Анджелис и Маями, след като Лопес и бейзболистът Алекс Родригес отмениха годежа си в средата на април след четири години заедно. Сега за първи път те бяха заснети да се целуват публично.

Part 1 Reunited couple Jennifer Lopez and Ben Affleck were photographed kissing for the first time since reigniting their romance earlier this year pic.twitter.com/FU4pzv8v2V