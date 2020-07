Китайка живя три дни без сърцето ѝ да бие

С ърцето на жителка на китайския град Сиан, провинция Шанси, спря да бие за три дни, но лекарите успяха да я спасят.

Жената на 23 години страдала от хронично безсъние. Имунната ѝ система била отслабена.

Хълцане и задух - вижте тайните знаци за болно сърце

В средата на юли тя заболяла от респираторен вирус, който довел до фулминантен миокардит, последван от кардиогенен шок – сърцето ѝ буквално спряло.

В тази ситуация лекарите спешно приложили алтернативен метод за насищане на кръвта с кислород - екстракорпорална мембранна оксигенация.

Тихите инфаркти убиват без да разберем

Целта била да заместят функциите на белите дробове и сърцето. След три дни сърдечната функция на младата жена се възстановила.

През цялото това време пациентката е била в съзнание и комуникативна. Дори изпращала от болницата видеоклипове на приятелите си.

Полезните свойства на билката, която наричат "хляб на сърцето"

Един от тях, публикуван в китайската социална мрежа Уейбо, е коментиран и споделян над 20 хил. пъти.

Това не е първият такъв случай. Миналата година по подобен начин и след трансплантация лекари в Китай спасиха живота на 12-годишно момиче, чието сърце беше спряло за 6 дни. А преди три години, пак с екстракорпорална мембранна оксигенация, беше даден шанс на 25-годишна китайка, след като сърцето ѝ спря за 12 часа.

A 23-year-old woman from Xi’an, NW China’s Shaanxi, was rescued from brink of death after her heart stopped beating for 3 days due to an immune system disorder caused by staying up late. The video, shared on Sina Weibo, racked up tens of millions of views.https://t.co/nqsJgC9FfS pic.twitter.com/g6yWbiKgSe