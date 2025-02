"Като две капки вода за всяко дете и всеки родител" събра над 248 000 лева в подкрепа на най-малките деца и техните родители

Н ад 248 000 лева бяха дарени в благотворителната вечер на любимото шоу за звездни имитации „Като две капки вода за всяко дете“, организирана от NOVA и УНИЦЕФ България. УНИЦЕФ се надява до края на годината да се съберат над 600 000 лв. от месечните дарения на зрителите, гласували за любимия си дует в предаването снощи.

Спектакълът събра 8 от най-обичаните български артисти – Галена, Орлин Павлов, Дара Екимова, Поли Генова, Дарин Ангелов, Деси Добрева, Владимир Зомбори и Тома, които успяха да развълнуват зрителите в дует с талантливо дете. Символичната победа в благотворителния епизод грабнаха миналогодишният победител в “Като две капки вода” Владимир Зомбори и малката му партньорка Мирела, които трогнаха зрителите в залата и пред екраните с изпълнението на “Will Be There For You” в образа на Майкъл Джаксън.

Източник: NOVA/Красена Ангелова

Над 34 400 месечни или еднократни дарители се обединиха в каузата “Заедно от начало” за подкрепа на най-малките деца и техните родители. С помощта на набраните средства, УНИЦЕФ ще разшири програмата “Заедно от началото” в три нови общини в страната, а над 300 семейства ще получат индивидуална подкрепа. Програмата изгражда знания и умения у родителите, които да помогнат в развитието на детето за преодоляването на неговите затруднения възможно най-рано.

“Невероятен резултат и много красива вечер. Всички бяхме заедно за децата на България. Благодаря на всички - на NOVA, на звездите, на журито и най-вече на изключително талантливите деца – те всички са нашите победители тази вечер. Скъпи зрители, благодаря ви, че отворихте сърцата си за най-добрия старт на най-малките деца и техните родители” – заяви от сцената Кристина де Бройн, представител на УНИЦЕФ в България.

„Щастливи сме, че и тази година успяхме да обединим сърцата на хиляди хора. Значими личности от различни сфери на обществения живот показаха, че доброто е сила, която променя човешки съдби. NOVA не спира да подкрепя каузите на УНИЦЕФ в България, защото вярваме, че всяко дете и всеки родител заслужават щастливо и достойно бъдеще, независимо от предизвикателствата, пред които са изправени“, сподели Красимира Хаджийска, главен оперативен директор на Нова Броудкастинг Груп.

Източник: NOVA/Красена Ангелова

Според официалните пийпълметрични данни, сред общата телевизионна аудитория по време на излъчването си, предаването регистрира най-високия среден рейтинг в българския ефир с над 100 000 зрители преднина пред втората телевизия в класацията.

Емоционален финал на шоуто поставиха Михаела Филева и малките таланти от “Бон-Бон”, които се събраха за общо изпълнение с нейната песен “Опора”. Изпълнението беше подкрепено и с изненада - Михаела Филева е първият обявен участник в 13-ия сезон на шоуто. Заедно с любимите водещи Димитър Рачков, Герасим Георгиев - Геро, журито Йорданка Христова, Ивет Лалова, Захари Карабашлиев и Магърдич Халваджиян, малките и големи участници, на сцената се качиха над 250 деца, които взеха участие в грандиозния спектакъл.

Тази вечер по NOVA започва и фаталният 13-и сезон на „Като две капки вода“. Кои звездни участници ще се присъединят към Михаела Филева в любимия формат тази година и какви ще бъдат първите им имитации? – разберете тази вечер в 20:00 ч.!

